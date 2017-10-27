Kadınların korkulu rüyası endometriozis yani çikolata kisti maalesef adı kadar tatlı değil. Belirtileri birçok hastalıkla benzerlik gösterdiği için teşhis edilmesi zor. Bazen bel ağrısıyla ortaya çıktığı gibi yorgunluk, gaz ve şişkinlik, idrarda yanma, şiddetli adet sancılarına neden olabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kamer Tezer Özer, çikolata kistlerinin hızlı bir şekilde büyüyebileceğini ve kişiyi son derece rahatsız edebileceğini vurgulayarak, tavsiyelerde bulundu.

AĞRILI CİNSEL İLİŞKİYE DİKKAT!

Endometriozis yani çikolata kistinin giderek yaygınlaştığını belirten Op. Dr. Özer, pek çok kadının, hastalıkların ağrılı cinsel ilişkiye olabileceğini bilmediğini söyledi.

Op. Dr. Özer, cinsel ilişki sırasında özellikle yumurtalıklarda bulunan büyük çaplı kistler sebebiyle şiddetli ağrı duyulabileceğini vurguladı. Bu durumun ise kadınları cinsellikten soğuttuğunu ve eşler arasında krize neden olduğunu ifade etti.

ÇİKOLATA KİSTİ ÇOCUK İSTEYEN KADINLAR İÇİN CAN SIKICI BİR HASTALIK

Her kadının 6 ayda veya yılda bir kez doktora giderek jinekolojik muayene yaptırması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Kamer Tezer Özer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kistlerin içeriği tıpkı akışkan çikolata gibidir, süregelen kanamalar ve salgıladıkları diğer maddeler sonucunda böyle bir içerik kazanırlar. Tüm kadınlarda yüzde 5, üreme çağındaki kadınlarda yüzde 10-20, bebek sahibi olamayan kadınlarda ise yüzde 30-50 gibi görülür, bu kistler kansere dönüşmezler. Ancak yumurtalıkların zamanından önce faaliyetlerini yitirmelerine neden olabilirler. Bu da özellikle çocuk isteyen kadınlar için oldukça can sıkıcı sonuçlar yaratır. Kistin oluşmasının bilinen en temel sebebi genetik faktörlerdir. Fakat hayat tarzı da etki eder.

Yapılan bir araştırma, fazla kırmızı et tüketen kadınlarda endometriozis riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Çikolata fazla tüketmeyin. Tüm kırmızı etler ve işlem görmüş et ürünleri, hidrojene edilmiş yağlar, östrojen seviyelerini artırır. Katkı maddeleri ve işlenmiş gıdalar, hormonların işleyişinde etkin olan karaciğeri etkileyebilir. Daha fazla iltihaplanmaya yol açabilecek tereyağı gibi doymuş yağlar, bazı peynirler ve etlerden uzak durmalısınız. Özellikle domates, böğürtlen, fasulye ve havuç tüketin. Bu gıdalar hormonların dengelenmesinde etkilidir. Egzersiz ve spor yapanlarda kist oluşum riski de azalmaktadır.”

Op. Dr. Özer, çikolata kisti tedavisinde bazı hastalara ilaç tedavisi uygulandığını, daha etkili bir çözüm için ise laparoskopik (kapalı) ameliyat yapıldığını kaydetti.

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