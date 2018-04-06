Endometriozis, dölyatağı mukozasındaki epitelyum dokusundan kopup ayrılan hücrelerin dölyatağından az çok uzaktaki dokularda meydana getirdiği tehlikesiz ur. Rahim dışındaki bölgelerde tümör adı verilen oluşumlara dönüşür. Bu oluşumlar ağrıya, kısırlığa ve diğer bazı sorunlara neden olur. Bazı gıdalar ise endometriozis için tehlikelidir.

ÇİKOLATA KİSTİ KISIRLIĞA NEDEN OLUR MU?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, endometriozis için tehlikeli 10 gıda hakkında şu bilgileri verdi:

KIRMIZI ET

Son araştırmalar kırmızı etin endometriozis riskini yüzde 80 artırdığını gösteriyor. Özellikle yurtdışında tüketilen domuz eti yüksek sodyum tuzu içerdiğinden, üreme sistemi için toksiktir.

TRANS YAĞLAR

Dieti Omega 3 yağ asidinden zengin gıdalar içeren kadınlarda endometriozis daha az gelişir. Bunun tam tersi de geçerlidir.

UNLU GIDALAR

Beyaz un içeren ekmek, makarna, kek vb gibi ürünler obeziteyle bağlantılıdır. Yapılan son çalışmalarda çocukluk dönemi obezitesinin endometriozisle bağlantılı olduğu ortaya konmuştur. Obez kadınlarda endometrium kanseri riski de artmıştır.

KADINLARIN ÜÇTE BİRİ O HASTALIK YÜZÜNDEN ÇOCUK SAHİBİ OLAMIYOR!

İŞLEM GÖRMÜŞ GIDALAR

Bu gıdaların içerdiği kimyasallar, kötü prostoglandinleri uyararak endometriosis semptomlarını şiddetlendirir.

RAFİNE ŞEKERLER

Rafine şekerler vücudu asidik hale getirir. Aşırı asidik ortam vücuttaki oksijen, kalsiyum ve diğer mineralleri tüketir. Oluşan bu sistem endometriozis açısından risk teşkil eder.

BUĞDAY

Buğdayın içerdiği gluten endometriozis belirtilerinin şiddetlenmesine neden olur. Glutensiz diyetler, endometriozis belirtilerini ve pelvik ağrıyı azaltırlar.

SOYA ÜRÜNLERİ

Soya sütü ve soyalı gıdaları diyetinizden atın. Soyalı ürünler, fitoöstrojen içerir. Böylece vücut östrojeniniz artar ve endometriozis kötüye gider.

ÇİKOLATA KİSTİ SPERMLERİ ÖLDÜRÜYOR

KAFEİN

Fazla kafein deöstrojen seviyesini artırır. Diğer organlarda da istenmeyen etkilere neden olur. Kafein karaciğer fonksiyonlarını etkiler ve aşırı östrojeni detoks yapmasına mani olur. Ayrıca progesteron üretimini de etkiler ve azaltır.

ALKOL

Alkol tüketimi yine karaciğer fonksiyonlarını etkiler ve östrojenin metabolizmasını bozar.

SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ürünlerinin tüketiminin kısıtlanması şarttır. Süt ürünleri doymuş yağlar içerir ve yine karaciğer üzerinden vücuttaki östrojenin artmasına neden olur.

Peki ne yemeli?

ENDOMETRİOSİSİ TEDAVİ EDEN GIDALAR

Menünüze anti-inflamatuar, immun sistemi güçlendiren ve enerjinizi besleyen gıdalar koyun.

Östrojen miktarını artıran gıdalardan uzak durun. Yeşil sebze ve taze meyvelere ağırlık verin.

Domates, zeytinyağı, yeşil sebze, fındık, yağlı balıklar (somon, tuna ve sardalya); özellikle (çilek, böğürtlen vb) kırmızı renkli meyveler anti-enflamatuar özelliktedir.