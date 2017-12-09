Çikolatalı dudak nemlendiricisi yapımı!

Son günlerde havaların iyice soğuması dudakları da haliyle kuruttu. Biz de bu nedenle çatlamış dudakların onarılması için hem lezzetli hem de yapımı kolay bir tarif vermek istedik. 10 dakikada hazırlayacağınız çikolatalı dudak nemlendiricisi ile dudaklarınızı kolayca besleyebilirsiniz.

Çikolatalı dudak nemlendiricisi malzemeler

Boş bir metal kap

2 tatlı kaşığı balmumu

2 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı

1 tatlı kaşığı kakao (tercihe göre eritilmiş çikolata da kullanabilirsiniz)

Hazırlanışı

İlk olarak balmumu ve hindistan cevizi yağını ısıya dayanıklı cam kaseye koyun. İki malzemeyi benmari yöntemiyle kısık ateşte eritin. Karışımı bir kaseye döküp iyice karıştırın. Daha sonra üzerine kakao ya da çikolatayı ilave edip karıştırma işlemine devam edin. hindistan cevizi yağı, balmumu ve çikolata üçlüsü katılaşmadan kaba dökün. Çikolatalı dudak nemlendiriciniz hazır!