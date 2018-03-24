Çikolatalı pancake malzemeler

2 adet yumurta

3 tatlı kaşığı toz şeker

200 ml. süt

1,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

Servisi için:

Yarım su bardağı çiğ krema

100 gram bitter çikolata

Frambuaz

Çikolatalı pancake nasıl yapılır?

Yumurtalar ve toz şekeri derin bir karıştırma kabına alın. Mikser yardımıyla, karıştırın.

Süt, un, kabartma tozu ve kakao ilave ettikten sonra karıştırma işlemine devam edin. Koyu fakat akışkan bir kıvam elde etmeye özen gösterin.

Tabanı yapışmayan bir tavayı çok az miktarda sıvı yağla yağlayın. Yağın fazlasını kağıt havlu yardımıyla alın. Hazırladığınız hamur karışımından bir büyük kaşık kadar alıp tavaya dökün.

Yuvarlak bir şekil alan hamurları, her iki tarafını da ters çevirip orta ateşte renk alana kadar pişirin.

Şekersiz çiğ kremayı kısık ateşte kaynamaya bırakın. Üzeri köpük köpük olmaya başladığında ocaktan alın. Küçük parçalara ayırdığınız bitter çikolatayı, kremaya ekleyerek karıştırın.

Servis tabağına aldığınız pankekleri üst üste dizin. Hazırladığınız sosu üzerinde gezdirin. Üzerini frambuazlarla süsleyin. Çikolatalı pancake'leriniz hazır! Afiyet olsun...

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