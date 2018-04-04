HT Cumartesi'de cildimiz için en uygun yöntemler kaleme alındı. Cilt bakım ürünlerinin fiyatları cepleri yakıyor. Ama genç görünmek uğruna bu ürünlerden vazgeçemiyoruz. Göz kremi, nemlendirici, serum, dudak kremi, gece kremi gibi birçok ayrı bakım ürününü cildimize sürüyoruz. Bunların sırasını ve sürülecek zamanı da bilmemiz lazım! Öte yandan, yapılan bilimsel araştırmalar ise cildimize ne kadar çok ürün sürersek o kadar zarar vereceğimizi söylüyor. Halbuki pahalı ürünlere çok para harcamadan cildimizin güzel görünmesini sağlamak mümkün.

İşte cildimizi korumak için hem ucuz hem kolay yöntemler...

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIN

Güneş gözlükleri sadece yazın değil her mevsim kullanılmalı. Hava bulutlu hatta yağmurlu bile olsa gözlük kullanmanız gerekiyor. Ancak kullandığınız güneş gözlüğünün ultraviyole ışınlarından koruduğuna emin olmalısınız. Güneş ışınlarına maruz kalan ciltler çabuk yaşlanır. Özellikle çabuk kırışan ve yüzümüzün en hassas yeri olan göz çevresi güneşin zararlı ışınlardan çabuk etkileniyor. Güneş gözlüğü kullandıktan sonra farkı hemen hissedeceksiniz.

YÜZÜNÜZE MASAJ YAPIN

Tüm gün florasan lambaları altında ve bilgisayar başında olmak cildinize solgunluk ve yorgunluk getirir. Bunun için yapmanız gereken, belirli aralıklarda yüzünüze masaj yapıp kan dolaşımını sağlamak. Temiz havaya çıkıp hava almak da gerekiyor.

ÇİLEK, BALIK, CEVİZ YİYİN

Kendi doğal kolajen yapınızı yaşlansanız bile koruyabilmeniz için pahalı ürünler almanıza gerek yok. Bunu aldığınız besinlerden de sağlayabilirsiniz. Özellikle Omega 3 yağ asitleri içeren balık, yumurta, fındık ve ceviz cilt hücrelerini güçlü ve nemli tutar. Ayrıca çilek gibi canlı meyveler, karadut, yaban mersini, böğürtlen gençleştirici C vitamini ve cildi koruyucu kolajenler ile antioksidanlar içerir.

UCUZ ÜRÜNE ŞANS VERİN

Kırışıklık kremleriyle ilgili yapılan araştırmalara dayanan bazı tüketici raporlarına göre, en ucuz ürün en iyi olabilir. Bu tür krem ve serumların nemli cilde uygulanması daha iyi olur. Böylece cilt ürünü daha çabuk emer.