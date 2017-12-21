Sağlıklı bir cilt yapısı için gerekli olan aminoasitler, vitaminler ve mineraller doğru beslenmeyle sağlanır.

Kişi doğru ve dengeli beslenemiyorsa ciltte solgunluk, kuruluk ya da lekeler meydana gelebilir. Yeterli su tüketimi olmazsa cilt kurur ve canlılığını kaybeder. Esansiyel yağ asitlerinin eksik alımıysa cildin kuruyarak erken yaşlanmasına neden olur. Hayvansal yağlar ve margarin gibi katı yağların tüketimi, aşırı alkol ve sigara kullanımı kılcal damar sisteminde dolaşım problemine yol açar. Uzun süren dolaşım bozukluklarında cilt doğal rengini kaybeder ve mat bir görünüm alır.

ŞEKERE DİKKAT!

Tüketildiğinde hızla şekere dönüşen işlenmiş gıdalar düzgün sindirilmezse, glikoz, anormal kimyasal köprüleri oluşturarak doku hasarına yol açabilir. Bu, glikasyon denilen erken yaşlanma sürecidir.

Şeker, cildin yarattığı kolajen tipini de etkiler. Güçlü ve kalıcı kolajen, zayıf ve güçsüz kolajene dönüşerek güneş ışınları gibi çevresel faktörlere karşı cildi savunmasız bırakır.

Serbest radikaller vücuttaki reaksiyonlarda meydana gelen zararlı moleküllerdir. Bunlar stres, sigara, alkol, fazla kafein tüketimi, kızartılmış ve kavrulmuş besinler nedeniyle daha da çok üretilir. Vücudu, kendini koruyamaz hale getiren serbest radikaller sağlıklı hücrelere saldırır, onların yapısını bozarak hücrenin erken ölümüne yol açar. Uzun dönemde cilt sağlığının bozulmasına ve cildin erken yaşlanmasına neden olur.

PARLAK VE CANLI CİLT DOSTU ÖNERİLERE KULAK VERİN

- Ciltte ince çizgiler, kırışıklıklar ve lekelere yol açan serbest radikalleri ortadan kaldırmak için antioksidan içerikli sebze ve meyve tüketin.

- Kuruluğa karşı günde en az 8-10 bardak su için. Yemeklerinizi hakiki zeytinyağıyla pişirin.

- Günün en önemli öğünü olan kahvaltı alışkanlığı kazanın. Kahvaltıda poğaça, börek ve açma gibi hamur işleri yerine; peynir, zeytin, yeşillik, yumurta ve domates gibi sağlıklı yiyecekleri tercih edin.

- Cildinizin gençliğini korumak için yabanmersini, ahududu, böğürtlen, somon balığı, havuç, nar, portakal ve bitter çikolata gibi serbest radikallerle savaşan antioksidanlar tüketin.

- Alkol ve kafein tüketimini sınırlandırın. Günde 1-2 fincan yeşil çayı tercih edin.

- Sigara içmeyin ve sigara içilen ortamlardan uzak durun.

- Vitamin ve mineral düzeylerinizi kontrol ettirin. Dengeli ve yeterli beslenin.

- Açık havada düzenli egzersiz yapın, sporu hayatınızın bir parçası haline getirin.

- Güneş ışınlarına çok fazla maruz kalmaktan kaçının ve düzenli olarak yüksek korumalı güneş kremleri kullanın.

- Hayatınızdaki stres faktörleriyle mücadele etmeyi ve rahatlamayı öğrenin.