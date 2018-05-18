Son dönemlerin yükselen lezzetlerinden olan magnolya tatlısı, hafif oluşuyla oldukça seviliyor. Görüntüsü şahane, lezzeti bir o kadar iddialı olan bu tarifin hazırlanışı üstelik çok pratik. Siz de "Magnolya tatlısı nasıl yapılır?" diyorsanız yazımızın devamını okuyup bu tatlıyı evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte çilekli magnolya tatlısı tarifi ve malzemeleri...

ÇİLEKLİ MAGNOLYA TATLISI MALZEMELER

1.5 su bardağı şeker

2 litre süt

2 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 adet yumurta sarısı

1 kutu süt kreması

2 paket bisküvi

Çilek ve/veya muz

ÇİLEKLİ MAGNOLYA TATLISI NASIL YAPILIR?

Krema hariç tüm malzemeleri tencereye koyun. Malzemeler iyice karıştırdıktan sonra ocağın altını açarak sürekli karıştırarak pudingi pişirin. Puding fokurdamaya başlayınca ocağın altını kapayın. Sıvı kremayı ekleyerek mikserle pudingi iyice çırpın.

Bardağın altına biraz bisküvi kırıntısı koyun. Sonra ikiye böldüğünüz çilekleri yan yana dizin. Çileklerden sonra kremayı, ardından yine bisküviyi, kremayı ve tekrar bisküviyi ekleyin.

Araya isterseniz yine çilek koyabilirsiniz. Üzerini de şekilde göründüğü gibi süsleyebilirsiniz. Tatlıyı dondurma eşliğinde servis ederek lezzetini katlayabilirsiniz. Çilekli magnolya tatlınız hazır! Afiyet olsun...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER