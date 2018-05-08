“Söylemezsem Olmaz” canlı yayınında Tuğba Ekinci’nin “Kadın yüz vermese erkek taciz etmez” sözleri masaya yatırıldı.

Canlı yayına bağlanan Tuğba Ekinci’ye yıllar önce İbrahim Tatlıses’in programında yaşananlar hatırlatılınca ortalık karıştı. Tuğba Ekinci’nin İbrahim Tatlıses için “sakat” kelimesini kullanması gerilimini daha da artırdı.

Engelli çocuk babası Çılgın Sedat da canlı yayına bağlandı ve Tuğba Ekinci’ye ağzına geleni söyledi.