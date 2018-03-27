Miami Açık'ın tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı tenisçisi Marin Cilic, rakibi John Isner'e 2-0 yenilerek turnuvaya dördüncü turda veda etti.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler 4. tur mücadelesinde, 2 numaralı seribaşı Hırvat Cilic ile ABD'li Isner karşı karşıya geldi.

1 saat 27 dakika süren mücadelenin setlerini 7-6 ve 6-3 alan Isner, rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale kaldı. ABD'li tenisçi, bu turda Güney Koreli Hyeon Chung ile karşılaşacak.

Dünya 1 numarası İsviçreli Roger Federer de ikinci turda Avustralyalı Thanasi Kokkinakis'e 2-1 yenilerek turnuvadan elenmişti.