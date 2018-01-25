Kışın soğuk ve rüzgârdan en çok derimiz etkileniyor. Yazın oluşan lekelerin tedavisi için kış aylarını tercih ediyoruz. Mesela peeling yaptırmak için en uygun zaman yine kış ayları... Deri hasarının ve lekelenmenin şiddetine göre dermatolog tarafından uygulanması gerekiyor.

HT Magazin'den Ekin Türkantos'un haberine göre; Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sibel Alper, derinin nemini korumak için bol su içmeyi ve kullanacağınız nemlendiricinin skualen, E vitamini, C vitamini, hyaluronik asit içermesini tavsiye ediyor. Gece yatmadan önce cildi temizlemek, kök hücre içeren onarıcı serumla bakım yapmak da iyi bir etki sağlıyor. Bu arada cildinize kesinlikle alkol içeren losyon veya kolonya sürmemelisiniz. Çünkü alkol cildin nem tabakasını ortadan kaldırıyor.

ELLERİNİZİ KORUYUN

Soğuktan cildimiz kadar ellerimiz de olumsuz etkileniyor, kuruyor ve sertleşiyor. Eldivensiz dışarı çıkılmamak, günde 2-3 kez gliserinli el kremi sürmek bunun önüne geçiyor. Sürekli kapalı kalan ayakları da temiz tutmak ve gliserinli ayak bakım losyonlarından uygulamak gerekiyor. Yağmurda ıslanan çorapları değiştirmeyi ihmal etmemek önemli çünkü nem kaşıntı ve egzama gibi sıkıntılı durumlara yol açabiliyor. Prof. Dr. Alper, vücut için gliserin ve gül suyu eşit oranda karıştırılarak basit bir nemlendirici elde edilebileceğini söylüyor. Sabah dışarı çıkarken hiyaluronik asit ve koruma faktörü içeren bir nemlendirici sürmeyi öneren Alper, “30 koruma faktörü yeterli olacaktır. Haftada 1-2 kez alfa hidroksi asit veya glikolik asit içeren bir peeling yapılmalı, ardından E vitamini, kök hücre ve aminoasitler içeren bir krem kullanılmalıdır” diyor.

Alper’in diğer önerilerine gelince... Saçlar için alkol içerikli saç bakım ürünleri yerine argan yağı gibi nemlendiricileri tercih etmek, saç kurutma makinelerini mümkün olduğunca az kullanmak, tea tree oil içeren dudak kremleri kullanarak çatlak oluşumunu önlemek, su bazlı nemlendiriciler yerine yağ bazlı olanları tercih etmek...