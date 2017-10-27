Ciltteki kusurlu bölgeleri tespit eden ayna

The HiMirror Plus+ adı verilen ayna, üzerinde yer alan kameralarla kullanıcılarının ciltlerindeki kusurlu bölgeleri tespit ediyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; kullanıcılara bu bölgelere özel tıbbi ve kozmetik çözümler öneren akıllı aynanın piyasa fiyatının 270 dolar (yaklaşık 1020 TL) olması bekleniyor.

