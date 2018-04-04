İmparator’un gelişi ile tribünlerde birlik sağlanırken, “İlk günkü gibi heyecanlıyım” diyen Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki her sorunla bire bir uğraştı.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; çevre düzenlenmesinden futbolcuların yaşam alanlarına kadar futbol dışı konulara ilgilenen futbol kanadındaki tüm pürüzleri giderdi. Deneyimli hocanın Selçuk İnan hamlesi ise gözle görülen son detaydı. Tudor ile birlikte yol ayrımına düşen kaptanı, hayata döndüren Terim, futbolcusunu ayakta alkışlattırdı.

POLAT’A SÖZLERİ ALKIŞ TOPLADI

Başkan Mustafa Cengiz ise geldiğinden bu yana yönetim kanadında olumlu işler yapmaya devam ediyor. Genel Kurul’da Polat için yaptığı konuşma camiada birlik beraberliği sağlama açısından önemliydi. Cengiz, seçim döneminde camiada birlik beraberliği önemsiyor. Polat için yaptığı konuşmanın ardından olumlu geri dönüşler alan Cengiz, bu süreçte camianın önde gelen isimleriyle bir araya gelerek bütünlüğü sağlamayı amaçlıyor. Ayrışmanın değil birleşmenin etkili olması gerektiğini düşünen Cengiz, buna vurgu yapıyor.