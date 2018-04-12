Sözcü Gao, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin'in dışa açılımının herhangi bir dış baskıdan etkilenmeyeceğini ve Çin'in kendi kararları doğrultusunda bu konuda ilerleyeceğini belirterek, ABD tarafının Çin'in dışa açılımı konusunda yanlış bir hükme varmamalarını umduklarını söyledi.

Pekin yönetimi tarafından dışa açılıma yönelik yapılan açıklamaların ABD ile yaşanan ticaret savaşı ile ilgisi bulunmadığını vurgulayan Gao, Washington yönetiminin müzakerelerin yapılması konusunda hiç samimi davranmadığını ve ABD’nin tek taraflı dayatmaları altında müzakereye girmelerinin imkansız olduğunu kaydetti.

Sözcü Gao, Çin’in kendi ulusal çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarına ve bu konuda tereddüt etmeyeceklerine dikkati çekerek, “Eğer ABD tarafı tansiyonu yükselten herhangi bir eyleme girerse, Çin, tereddüt etmeden karşılık verecektir.” dedi.

Gao, iki ülke arasında yaşanan ticaret savaşına yönelik henüz bir müzakere yapılmadığını da ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, önceki gün otomotiv ithalatında vergiyi azaltacaklarını ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını teşvik edeceklerini açıklamıştı.

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