Çin: ABD ile ticaret savaşının olumsuz etkilerini aşmaya hazırız

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "ABD, Çin'in yükselişini sınırlamaya, kontrol altına almaya kararlı ise yanlış bir hesaplama yapıyor" diye uyardı.



Gao Feng, Çin'in ABD'den ithal edilen bazı ürünler için gümrük tarifelerini yükseltmesinin yurt içindeki sektörler üzerinde büyük bir etkisinin olmayacağını da savundu ve Washington'un Çin'in karşı koyma, direnme azmini küçümsemediğini umduklarını söyledi.

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