Küresel piyasalarda, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının neden olabileceği olumsuz etkilere dair endişeler yaşanıyor. ABD'nin, geçen hafta sonuna doğru, Çin'e 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından Çin'in aynı oranda misilleme yapmasıyla artan endişeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesinin direktifini vermesi sonucu ileri bir boyuta taşındı. İki ülke arasındaki gerilim ve buna bağlı olarak ticaret savaşının büyüyeceğine dair endişeler, pay piyasaları üzerinde de baskı oluşmasına neden oldu.
Capital Economics Küresel Ekonomisti Simon MacAdam, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin risklerin arttığını belirterek, ABD ve Çin arasındaki misillemenin küresel ekonomide daha olumsuz sonuçlara neden olabileceğini söyledi.
En olası sonuçlardan bir tanesinin tarifelerin azaltılması konusunda bir anlaşmaya varılması olabileceğine işaret eden MacAdam, gümrük tarifesi uygulanacak ürünleri genişletmenin ABD için daha zor olacağını vurguladı.
MacAdam, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının ve birbirlerine uyguladıkları tarifelerin, kısa vadede finansal piyasalar ve iş dünyası güvenini etkileyerek küresel ekonomiye zarar verebileceğini, küresel büyüme üzerinde de baskı oluşabileceğini ifade etti.
Ticaret savaşlarının küresel resesyona da yol açabileceğine dikkati çeken MacAdam, "Ancak böyle bir şeyin olmayacağından eminiz." ifadesini kullandı.
"TRUMP TEHDİTLERİNE DEVAM ETSE DE DİĞER ÜLKELER AYNI DERECEDE MİSİLLEME YAPMAYACAK"
Simon MacAdam, bütün dünyanın yüksek ticari bariyer uygulayacağı senaryosunun mantıksız olduğunu savunarak, "Trump, tehditlerine devam etse de diğer ülkeler aynı derecede misilleme yapmayacak." dedi.
Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'nın alüminyum ve çelik tarifelerine karşı hamlede bulunduğunu ancak bunun ekonomik görünümü etkileyecek kadar büyük olmadığını belirten MacAdam, söz konusu ülkeler ve diğer ülkelerin durumun kontrolden çıkmaması için dikkatli adım attığını aktardı.
"OTOMOBİLLER, ARTAN TİCARET SAVAŞLARINDA BİR SONRAKİ CEPHE OLABİLİR"
ING Group Kıdemli Ekonomisti Joanna Konings de ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifelerin misillemeye davetiye çıkardığını söyledi.
Konings, tarifelerin Çin'in "Made in China 2025" stratejisindeki ana sektörleri hedef aldığını belirterek, otomobillerin, artan ticaret savaşlarında bir sonraki cephe olabileceğini bildirdi.
"MADE İN CHINA 2025" STRATEJİSİ
Çin'in sanayisini kapsamlı bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan bir plan olan "Made in China 2025", ilk kez Çin Başbakanı Li Keqiang’ın 2015 yılı hükümet raporunda yer aldı.
İlk hedefi ülkenin imalat gücünü artırmak olan strateji; her biri 10 yıl sürede gerçekleştirmek üzere Çin’i 2025 yılı itibarıyla imalat gücü olarak dünyada üst sıraya getirme çalışmalarını başlatmayı, 2035 yılında Çin’in, üretim güçleri arasında orta düzeye ulaşmasını sağlamayı ve 100. kuruluş yıl dönümü olan 2049 yılı itibarıyla Çin’i dünyanın üretim gücü lideri seviyesine ulaştırmayı amaçlıyor.
"Made in China 2025" stratejisi, Çin'in "Endüstri 4.0"ı olarak tanımlanıyor. Teknolojik bağımsızlığın hedeflendiği stratejide, ABD'nin müdahale alanını daraltmak ve Çin'i yaptırımlara karşı daha az kırılgan hale getirmek fikri yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.