Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesinde hazırlık kapsamında verilen arada milli takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Çin, Çekya, Galler ve Uruguay'ın katıldığı bir kupa düzenlerken bugün Çekya ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 5. dakikasında ev sahibi öne geçti. Xiaodong Fan, attığı golle skoru 1-0'a getirdi. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve Çin ilk devre sonunda soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Çekya ikinci yarıda Çin kalesine gol oldu ve yağdı! 58. dakikada Tomas Kalas skoru eşitleyen golü atarken sadece 1 dakika sonra Patrik Schick, Çekya'yı öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra sahneye Michal Krmencik çıktı ve fark 2'ye çıktı.

Dakikalar 78'i gösterdiğinde Çekya bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Vladimir Darida gol atmayı başaramadı ancak Çekya aynı dakikada Pavel Kaderabek'le bir gol daha buldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Çekya maçı 4-1 kazanarak kupa üçüncüsü oldu. Ev sahibi Çin ise kupanın sonuncusu oldu.