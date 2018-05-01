1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Çin'de coşkuyla kutlandı. Altı bölümden oluşan gösteride, Çin'in kültürü ve yüzyıllar içindeki değişimi sahnelendi. Geleneksel danslar teknolojiyle buluştu, ortaya etkileyici görüntüler çıktı.

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