Çin'de 150 milyar dolarlık elektronik ticaret pazarı için drone havalimanları yarışı başladı

2020 yılında elektronik ticaretin 150 milyar dolar hacme ulaşması beklenen Çin'de drone havalimanları yarışı başladı. ABD'nin iki katı büyüklüğündeki Çin kırsalındaki pazara girmek isteyen yerel teknoloji firmaları çalışmalarını hızlandırıyor.

Ülkenin en büyük elektronik tedarikçilerinden biri olan JD.com taşradaki hizmetlerini geliştirmek için ülkenin güneybatısında 185 adet drone havalimanı inşa etmeyi planlıyor. Sichuan üzerinden teslimatları kolaylaştırması beklenen projenin yapım süresi 3 yıl olacak.

JD.com kurucusu ve CEO'su Richard Liu yeni drone havalimanları sayesinde tarım ürünlerinin Sichuan'dan Çin'in herhangi bir yerine 24 saat içerisinde teslimatının gerçekleştireceğini ve maliyetlerin de yüzde 70 düşeceğini belirtiyor.

Ülkenin güneybatısındaki drone çılgınlığı nedeniyle her gün onlarca uçuak seferi de olumsuz etkileniyor. JD. com drone havalimanlarıyla bu durumun da önüne geçmek istiyor.

Çin basınına göre yüksek lojistik maliyetleri nedeniyle tarım ürünleri fahiş fiyatlardan satılırken uzak kırsaldaki endüstriyel ürün fiyatları da aynı nedenle artıyor.

Amazon'un ardından dünyanın en büyük online perakendecisi olan Alibaba da son yıllarda hummalı bir şekilde sayıları onlarca olan Taobao köyleri ismindeki projeyi başlatmıştı.

Hanelerin yüzde 10'unun tedarikçi olduğu projede dekorasyondan bisiklete dek her türlü ürün saılıyor ve her bir köy senede 1.6 milyon dolar gelir elde ediyor. Taobao kırsalı isminde bir programı daha devreye sokan şirket yerel müşterilere şehir fiyatından ürün satmayı ve kırsal üretimde verimli bir tedarik zinciri kurmayı amaçlıyor.

Taobao, gelecek birkaç yılda ülke genelindekiköylerde 100 bin hizmet noktasına ulaşmayı amaçlıyor.

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