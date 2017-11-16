Çin'de 3 ABD'li basketbolcu serbest bırakıldı

Trump'ın Asya turu kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile konuyu görüşmesinin ardından hırsızlık yapan üç ABD'li basketbolcunun serbest bırakıldığı ve Çin'in Şanghay şehrinden Los Angeles'a geldikleri açıklandı.

Çinli bir teknoloji firmasının sponsorluğunda ve davetlisi olarak Çin'in Şanghay kentine gelen Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi UCLA basketbol takımının 3 oyuncusu LiAngelo Ball, Cody Riley ve Jalen Hill Çin'de bir mağazada güneş gözlüğü çaldıkları gerekçesiyle Çin polisi tarafından gözaltına alınmışlardı.

Trump konuyla ilgili "Üç oyuncunun yaptıkları talihsizlik" açıklamasını yaparak Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in düşüncelerini ve gençlerle ilgilenmesini "müthiş" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump, Jinping ile yaptığı görüşme hakkında ayrıntılı bir açıklama yapmazken hırsızlık yapan üç sporcu ile ilgili davanın çözülmüş olduğunu söyledi.