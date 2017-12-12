Çin’in güneydoğusundaki Yunnan Eyaleti’nde bir fil iki araca saldırdı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre fil araçlara zarar verirken olayda yaralanan olmadı.

Orman koruma yetkilileri ve yerel halkın çektiği görüntülerde filin bir otobüsün üzerine yürüyüp ön camını kırdığı görülüyor. Fil daha sonra otobüsün yanına gelen bir pikapa saldırıyor. Filin olay yerinden gitmesinin ardından orman yetkilileri sürücüleri uzaklaştırdı.

Yetkililer saldırgan filin takip altına alınacağını açıklarken yerel halktan da dikkatli olmalarını istedi.

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