Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin Çingyüen kentindeki bir çöp toplama merkezinde yangın çıktı. Merkezin alev alması sonucu 9 kişinin öldüğü, yaralı bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İhmali olduğundan şüphelenilen bir görevlinin emniyet güçlerince gözaltına alındığı yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.

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