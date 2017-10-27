Çin'de dersi asan öğrenciler yüz tanıma teknolojisiyle tespit ediliyor

Çin'de bir üniversite öğrencilerinin dersi asıp asmadığını anlamak için yüz tanıma teknolojisini kullanıyor.

Beijing News'e göre Çin'deki Nankin şehrinde bulunan İletişim Üniversitesi'nde altı adet ders için öğrencilerden sınıfta geldiklerinde interaktif bir ekranın önünde durması isteniyor.

Öğrencilerin fotoğrafları üniversitenin veritabanıyla birkaç saniye içinde eşleştiriliyor.

Alet, görünüşlerini değiştirseler ya da makyaj bile yapsalar öğrencilerin kimliğini tespit etmekte yüksek bir performans gösteriyor.

Profesör Shen Hao, bu teknolojinin dersleri çok sık asan öğrencileri tespit etmekte öğretmenlere yardımcı olduğunu belirtti.

Geleneksel kağıtla yoklama alınan sistemden daha yeni bir sisteme geçildiğini ifade eden Shen, yeni sistemle zaman kazanıldığını ve öğretmenlerin iş yükünün azaltıldığını aktardı.

'Garip bir teknoloji'

Shen'in sınıfından bir öğrenci bunun iyi bir fikir olduğunu dile getirirken Çin'in popüler sosyal medya sitelerinden Weibo'da bir başka öğrenci ise bu teknolojinin 'garip' olduğunu ve diğer okullara yayılmamasını umut ettiklerini söyledi.

Çin'in Cennet Tapınağı (Temple of Heaven) adlı turizm merkezinde de Mart ayında umumi tuvaletlerden tuvalet kağıdı çalınmaması için yüz tanıma teknolojisi yerleştirilmişti.

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