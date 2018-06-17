Çin'in Shandong eyaletindeki Qingdao şehrinde meydana gelen fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli fırtına 'olmaz' denilecek görüntülere sahne oldu.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Kuvvetli fırtına gökten ahtapot, denizyıldızı ve çeşitli kabuklu deniz canlılarının yağmasına sebep oldu. Havada uçuşan deniz canlıları çevredeki insanların üstüne düştü, bu görüntüler vatandaşları hayrete düşürdü.

Qingdao Meteoroloji İdaresi, deniz canlılarının fotoğraflarını yayınladı. Görüntülerde bir ahtapot, yumuşakçalar, kabuklu deniz canlıları ve diğer deniz canlıları dikkat çekti. Bu ilginç görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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