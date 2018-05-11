Çin'de bir restoran ilginç bir uygulama başlatarak, "yeterince zayıf olan müşterilere" zayıflıklarını kanıtlamaları karşılığında indirim uyguluyor.

Müşteriler, eğer restoran önündeki dar parmaklıkların arasından geçebilirlerse indirimi kazanıyorlar. 15.2 cm genişliğindeki parmaklıklardan geçebilmeyi başaran müşteriler yemeklerini bedava yemeye hak kazanıyor. 18 cm genişliğindeki boşluktan geçenlere ise 5 bira hediye ediliyor. Restoran aşırı kilo üzerine farkındalık yaratmak adına başlattığı bu kampanyayı eğlenceli hale getirmiş. İndirimi kapmak isteyenler parmaklıklarda bedenlerini sınamak için yarışa giriyor.

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