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Çin'de kadınlara itaatkâr olmayı öğreten okul kapatıldı

Çin'in Fushun kentinde kadınlara itaatkâr olmaları ve erkekleri dinlemeleri öğütlenen bir okul, sosyalizmin ana değerlerini ihlâl ettiği gerekçesiyle kapatıldı.

05.12.2017 - 07:17 | Güncelleme:
- SCIENCE PHOTO LIBRARY
Okulda babalarına, kocalarına ve oğullarına itaatkâr olmaları öğretilen kadınlara kariyer sahibi olmamaları tavsiye ediliyordu

Çin'in Fushun kentinde kadınlara itaatkâr olmaları ve erkekleri dinlemeleri öğütlenen bir okul, yetkililer tarafından kapatıldı.

Çin'in eğitim idaresi "geleneksel değerleri" öğrettiğini iddia eden kuruluşun sosyalizmin ana değerlerini ihlâl ettiğini açıkladı.

Akademide ders veren kişilerin kadın-erkek eşitliğine karşı çıktığı ve dayak yiyen kadınların karşı koymamalarını tavsiye ettiği video görüntüleri internette paylaşıldı.

Çin'de son yıllarda bu tür kuruluşlarda artış yaşanıyor.

Video Pear sitesinde yayınlanan videoda Fushun Geleneksel Kültür Okulu'ndaki öğretmenler kadınlara kariyer sahibi olmamaları ve evde kalmalarını öğütlüyor.

"Üç erkekle seks yapan zehirlenir"

Okulda kadınların babalarına, kocalarına ve oğullarına koşulsuz olarak boyun eğmeleri, onlarla asla tartışmamaları ve kesinlikle boşanmamaları tavsiye ediliyor.

Öğretmenler ayrıca üçten fazla erkekle cinsel ilişkiye giren kadının sperm zehirlenmesi yaşayacağı ve bunun onu öldüreceğini de söylüyor.

Videoda bir öğretmen "Kocanız sizden ne isterse yanıtınız 'Evet derhal' olmalı" diye konuşuyor.

Okulda ayrıca öğrencilere yerler sildiriliyor ve çıplak elle tuvaletler temizletiliyor.

Fushun'daki yerel eğitim bürosu açıklamasında "Enstitünün öğretileri sosyal ahlâka aykırıydı ve hemen kapatılması gerekiyordu" dedi.

Çinli yetkililer buna benzer akademilerin kapatılması çağrısında bulundu.

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BBC TÜRKÇE

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