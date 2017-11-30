Çin'de mezar yağmacısına idam cezası!

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning Eyaleti Yüksek Mahkemesi, Yao Yücong adlı bir kişiyi, tarihi mezar yağmacılığı, hırsızlık ve kültürel eser kaçakçılığından 2 yıl ertelemeli ölüm cezasına çarptırdı.

Yao'nun bu suçları 2014 yılında eyaletin Lingyüen ve Cingping kasabalarındaki 5 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi mezar ve kalıntıların bulunduğu bölgelerde işlediği belirtildi.

Bölge polisi, olayla ilgili 225 şüpheliyi gözaltına almış, yapılan soruşturma sonucu Yao'nun suç çetesinin elebaşı olduğu belirlenmişti.

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