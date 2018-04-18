ABD Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya ve Pasifik İlişkileri Biriminden Laura Stone, Çin'in başkenti Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Pekin'de Uygur Türklerine uygulanan sistematik devlet zulmünü anlattı ve 2016 Küresel Magnitsky Yasası kapsamında harekete geçilmesi konusunda derinden endişe duyduğunu söyledi.

"Siyasi eğitim" kisvesi altında yapılan toplu gözaltıların rahatsız edici olduğunu belirten Stone, Çinli yetkilileri daha şeffaf sisteme sahip olmaya çağırdı. Stone, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 10 binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Toplu gözaltıların, insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Stone, Çin'in Sincan'da Uygurlar ve diğer Müslümanlara uyguladığı zulümden rahatsız olduklarını söyledi. Çin yönetimiyle diyalog kurarak, insan hakları ihlallerini azaltmaya çalışacaklarını belirtti.

Stone, Çin'in Sincan'da Uygur ve diğer Müslümanların meşru haklarına sınırlama getirme çabasından rahatsızlıklarını dile getirdi.

Son yıllarda Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan çok sayıda Müslüman Uygur, Çin'in kendilerine baskı uyguladığını belirterek bölgeden kaçmaya çalışıyor. Bunların çoğu Tayland üzerinden Malezya'ya yöneliyor.

Pekin, "Halkın Terörle Savaşı" olarak baskıyı savunurken, Amerikan vatandaşlarının yakınları da dahil olmak üzere yasal süreç olmaksızın sayısız insan gözaltına alındı.

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