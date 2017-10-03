Çin'de bir adam, kaldığı otelin ücretini ödememek için 19. katta bulunan odanın dışındaki telefon tellerine tutunarak karşı binaya geçmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Kaçak adam, metrelerce yükseklikte tellere tutunarak bir binadan diğerine geçmeye çalışırken videoya çekildi.



HAVADA MAHSUR KALDI

Kaçmayı başaramayan adam tellerin üstünde mahsur kaldı. Güvenlik ekipleri, adamı tellerden kurtardıktan sonra gözaltına aldı.



