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TERAVİH 13 ASIRLIK CAMİDE KILINIYOR

Çin kültür ve medeniyetinin beşiği olarak görülen ve birçok hanedanlığa başkentlik yapan Şian'da Huimincie esnafı ve işçiler, oruçlarını açtıktan sonra teravih için kentin en büyük camilerinden 13 asırlık Şian Ulucamisi ile yaklaşık bin yıllık Şiaopiyüen Camisi'nin yolunu tutuyor.