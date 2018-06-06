Çin'in Şian kentindeki Müslümanlar kent merkezindeki "Hui Müslümanları Caddesi"nde (Huimincie), Ramazan ayını tarihi bir atmosferde ve kendilerine özgü geleneksel lezzetleriyle karşılıyor.
AA'nın haberine göre Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde Müslüman tüccarların ve seyyahların ilk geldiği yere o dönem kurulan Şian şehrindeki Huimincie, kentte Çinli Müslümanların en yoğun yaşadığı yer olarak biliniyor.
Kuruluşundan itibaren gördüğü tadilat ve iyileştirme çalışmaları ile bugünkü halini alan Huimincie, ülkedeki Müslümanlar için ramazan ayında farklı alternatifler sunuyor.
Halen 60 bin Çinli Müslüman'ın bulunduğu bölgede Ming ve Çing hanedanlıklarından izler taşıyan lokanta ve dükkanlar ramazan dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor.
RAMAZAN LEZZETLERİ İÇİN HUMİNCİE
Ramazanda geleneksel lezzetler arayanlar rotayı, Çinli Müslümanlara özgü muz, yumurta, pirinç, soya fasulyesinden yapılan geleneksel tatlılar, dondurmalar, içecekler ve çerezlerin satıldığı Huimincie'ye çeviriyor.
Huimincie'de Müslümanlara ait birçok dükkan ile restoran yerli ve yabancı Müslüman ziyaretçileri ağırlıyor.
Yaklaşık 500 metre uzunluğunda, gece gündüz canlı caddedeki hareketlilik yan sokaklara da taşmış durumda.
İftar saatinin gelmesiyle hızla kalabalıklaşan caddede, iftarda masalara gelen buharı üzerinde yemekler adeta görsel bir şölen sunuyor.
KUZU ETLİ ÇORBA VE ÇİN HAMBURGERİ MENÜLERİN BAŞINDA
İftar ve sahur menülerinde yangrou paomo (kuzu etli ekmekli çorba), rou ciamo (Çin hamburgeri) gibi yemekler önemli yer tutarken, bunların yanında Çin mantısı ve erişte türleri sıklıkla tüketilen yiyecekler arasında bulunuyor.
Diğer yandan Huimincie'deki restoranların önüne kurulan ocaklarda hünerlerini sergileyen usta aşçılar, hem turistlerin ilgisini çekiyor hemde caddeye panayır havası katıyor.
Ustaların bazıları ahşap balyozlarla tezgahlardaki tatlı harçlarını döverken, bazıları da ocaklarda haşlanmış etle erişte ve çeşitli yemekleri kavuruyor.
TERAVİH 13 ASIRLIK CAMİDE KILINIYOR
Çin kültür ve medeniyetinin beşiği olarak görülen ve birçok hanedanlığa başkentlik yapan Şian'da Huimincie esnafı ve işçiler, oruçlarını açtıktan sonra teravih için kentin en büyük camilerinden 13 asırlık Şian Ulucamisi ile yaklaşık bin yıllık Şiaopiyüen Camisi'nin yolunu tutuyor.
Canlılığın iftar sonrası daha da artması nedeniyle yerel güvenlik birimlerinin Huimincie'de kalabalık gruplar halinde gezdiği görülüyor.
Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.
Huilerin ve Uygurların Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.
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