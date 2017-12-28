Çin'de, gözündeki dev tümörle yaşayan çocuk için doktorlar, 'tedavi edilemez' demişti.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; ameliyatı için yeterli para toplanan 6 yaşındaki Li Zhenglu, agresif tümöründen kurtuldu. Mayıs ayında Çin'de ve dünya basınında gündeme gelen Li Zhenglu için para toplandı ve ameliyatı gerçekleştirildi.

KAZA SONUCU YARALANDI

Zhenglu, 2016'da oyun oynarken kaza sonucu sağ gözünden yaralandı. Gözünden ameliyat oldu ardından gözü enfeksiyon kaptı ve tümör meydana geldi. En son gözündeki tümör bir greyfurt büyüklüğüne ulaştı ve çocuğun yüzünün yarısını kapatmaya başladı.

"TANRILAR BİLE BU ÇOCUĞU TEDAVİ EDEMEZ"

Zhenglu'nun ailesi, "Doktorlar, 'Tanrılar bile bu çocuğu tedavi edemez' demişti. Bununla birlikte, cömert bağışlar sayesinde, ameliyatla tümör alındı" dedi.

Çocuğun babası, "Donörlere çok minnettarım" açıklamasında bulundu.

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