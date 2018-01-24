Yüzündeki tehlikeli doğum lekesinin çıkartılması i çin sıradışı bir yöntem uygulandı. Yüzüne yumurta büyüklüğünde dört tane balon implant takılarak, cildi genişletildi ve leke alındı.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; 23 yaşındaki Xiao Yan'ın yüzündeki dokuyu büyütmek için farklı bir tedavi şekli uygulandı. Doğumsal bu leke, 500 binden bir kişide görülüyor.

Xiao Yan'ın annesi, kızının yüzündeki lekeler yüzünden dalga konusu olduğunu, bu yüzden de dalga geçmemeleri için köylülere yalvardığını söyledi.

Genç kızın tedavisinin ilk aşaması için 100.000 yuan (58 bin 60 TL) ödendi.

Yan, "Yüzümdeki büyük siyah lekeye rağmen çocukluğumda arkadaşlarımla oynamaktan keyif aldım" dedi.

Fakat genç kız büyüdükçe, farklı olduğunun farkına vardığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Kendim için üzülüyordum ama ailemin desteğiyle büyüdüm. Şimdi ise çok daha olumluyum."

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