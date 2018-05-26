27 | 29

"Geçen yıl da buraya tatile gelip Kayaköy'de yürüyüş yapmıştım. Bu sene deveyle gezdim. Daha çok keyif aldım. İngiltere'de bir televizyon kanalında yayınlanan dizide Kayaköy yer alıyor. Orada da gördüm ve kendi kendime 'Burası çok özel bir yer.' dedim. Türkiye'ye daha önce de geldim ve çok seviyorum. Burası tatil yapmak için mükemmel bir yer. Arkadaşlarıma da Türkiye'ye gitmelerini tavsiye ediyorum."