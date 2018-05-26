Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki Shengshan Adası'nda bulunan Houtouwan köyü, terk edildikten sonra masalsı bir görünüm aldı.
AFP fotoğrafçısı Johannes Eisele, 1950'li yıllarda kurulan köye giderek evlerin bitki örtüsüyle kaplandığı "hayalet köy"ü havadan görüntüledi.
Bir zamanlar 2 bin balıkçı ve ailesinin yaşadığı köyde 500 ev vardı.
Ancak köyün limanı, balıkçılığın sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan gemilere göre çok küçük kalıyordu. Bu nedenle gemiler daha büyük limanlara yönlendirilmeye başlandı.
Ayrıca adada yaşayanlar ana karadan çok uzakta bulunduğu için eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayamıyordu.
Ada sakinleri de böylece evlerini birer birer boşaltıp büyük şehirlere göç etmeye başladı.
1994 yılına gelindiğinde ise köyde neredeyse kimse kalmadı.
Bakımsız kalan köy, bu süre zarfında yemyeşil bir örtüyle kaplanarak doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Bugünlerde sadece birkaç kişinin yaşadığı köy turistler tarafından ziyaret ediliyor.
İşte Yüzüklerin Efendisi filmini andıran Shengshan Adası'ndan kareler...
TURİSTLER DEVE SIRTINDA "HAYALET KÖY"ÜN PEŞİNE DÜŞTÜ
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 95 yıl önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak da bilinen Kayaköy'de deve turu yapmak isteyen turistler kuyruğa giriyor. AA'nın haberine göre eşsiz manzaralar sunan Kayaköy ören yerini deve sırtında ortalama 15-40 dakika dolaşan turistler, bu keyifli turu yapabilmek için uzun süre kuyrukta beklemeyi göze alıyor.
Üç bin yıllık Likya yolunun bir kısmını da deve üzerinde katetme imkanı bulan turistler, kendilerine eşlik eden rehberden ören yerinin tarihi hakkında da bilgi alıyor.
Turu düzenleyen işletme sorumlusu Ferhan Seymen, yaptığı açıklamada, Kayaköy'ün mükemmel tarihi geçmişinin yerli ve yabancı turistleri bölgeye çektiğini söyledi. Seymen, "Deveye binmek isteyenlere öncelikle yapması gerekenler anlatılıyor. Deveyle ilgili kısa ve uzun tur düzenliyoruz. Kısa turda deveye Kayaköy'ün önünde yaklaşık 200 metre biniyorlar.
Uzun turda ise köyün de tanıtımı yapılıyor ve yaklaşık 45 dakika sürüyor bu tur. Turda, ziyaretçiler hem tarihi Kayaköy'ü görme fırsatı buluyor hem de tanıtım yapılıyor. Develer her yerde görebileceğimiz hayvanlar olmadığı için oldukça fazla ilgi çekiyor." dedi.
"EN ÇOK BAKIMLARINA DİKKAT EDİYORUZ
Develerin sıcak ülke hayvanları olduğunu, bölgenin yazın çok sıcak olduğu için bu açıdan fazla sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Seymen, şöyle konuştu:
"En çok bakımlarına dikkat ediyoruz. Bu işi yapan insanlar, 20 yıldır develerle ilgileniyor. Her yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınan sağlık belgeleri bulunuyor. Kontroller bizim için çok önemli. Develer burada insanlarla iç içe yaşıyor. Hayvanların sağlıklı olduklarına dair raporlarımız da bulunuyor. Turistlerle beraber hayvanları da düşünüyoruz. İnsanları kilolarına bağlı olarak develere bindiriyoruz."
Seymen, bölgeye ağırlıklı İngiliz turistlerin geldiğini, bunların yanı sıra birçok Avrupa ülkesinden turist ağırladıklarını dile getirdi.
Tatil için İngiltere'den gelen ve deve turuna katılan 54 yaşındaki Robert Armstrong, ilk kez deveye bindiğini ve kendisi için son derece ilginç bir deneyim olduğunu belirtti.
"ARKADAŞLARIMA TÜRKİYE'YE GİTMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM"
Kayaköy'ün manzarası eşliğinde deveyle tura katılmanın mutluluk verici olduğunu vurgulayan Armstrong, şunları kaydetti:
"Geçen yıl da buraya tatile gelip Kayaköy'de yürüyüş yapmıştım. Bu sene deveyle gezdim. Daha çok keyif aldım. İngiltere'de bir televizyon kanalında yayınlanan dizide Kayaköy yer alıyor. Orada da gördüm ve kendi kendime 'Burası çok özel bir yer.' dedim. Türkiye'ye daha önce de geldim ve çok seviyorum. Burası tatil yapmak için mükemmel bir yer. Arkadaşlarıma da Türkiye'ye gitmelerini tavsiye ediyorum."
Katıldığı turdan keyif aldığını belirten 58 yaşındaki İngiliz Letita Mcdermott da deve turunu herkese tavsiye ettiğini söyledi.
Muğla'nın Fethiye ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Kayaköy, mübadele sürecinde Yunanistan'da karşılıklı bir Türk köyü ile yer değiştiriyor ancak Yunanistan'dan gelen Türkler, burada yaşamayı tercih etmeyince mevcut yerleşim yerleri boş kalıyor ve zamanla "hayalet köy" olarak anılmaya başlıyor.
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