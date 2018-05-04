Çin'deki sıra dışı köprü görenlerin ilgisini çekiyor
04.05.2018 - 14:55 | Güncelleme:
Çin'in Çongçing kentinde bulunan 400 metre uzunluğundaki köprü üzerine inşa edilmiş olan farklı mimarideki yapılar turistlerin ilgisini çekiyor
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Çin'in güneybatısındaki Çongçing kentinde bulunan bu köprü görenleri hayrete düşürdü.
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400 metre uzunluğundaki köprü sıra dışı mimarisiyle öne çıkıyor.
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Köprü üzerine inşa edilmiş olan farklı yapılar turistler tarafından oldukça beğeniliyor.
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Köprü üzerindeki kimi evlerin terk edilmiş olduğu tahmin edilirken kimilerinin içinde ise yaşayanların olduğu tahmin ediliyor.
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Yükseklik korkusu olanların yaşamaya çekineceği evlerin manzarasına diyecek söz yok!
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100 MİLYON DOLARLIK TERK EDİLMİŞ OTELİN İÇİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
2014 yılından beri dünya turunda olan ve yaşadıklarını YouTube hesabından paylaşan vlogger Emre Durmuş Bali Adası'ndaki terk edilmiş bir otelin içini görüntüledi.
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Durmuş'a göre yapımı için 100 milyon dolar harcanan otelin hikayesi bir hayli ilginç...
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Çünkü bölge halkı 15 yıldır kapalı durumda olan otelin perili olduğuna inanıyor!
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Bali Adası'nda hakim olan din Hinduizm. Dolayısıyla orada yaşayan halk, ruhsal olaylara çok önem veriyorlar.
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Söylentilere göre zengin bir iş adamı buraya Bali'nin en lüks otelini yaptırmak istiyor.
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Ancak otelin yapımı sırasında pek çok kişi cinayete kurban gidiyor.
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Dolayısıyla bu otelin adı bir anda perili ve cinli otel olarak anılmaya başlıyor.
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Normalde bu otelin kapatılması olarak 2003'teki depremler ve yaşanan terör olayları gösteriliyor.
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2002 yılındaki terör olaylarından sonra turistler Bali'den ayağını kesiyor.
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Oteli yaptıran iş adamı hapse girince de otel öylece kaderine terk ediliyor.
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Ancak söylentiler nedeniyle, otelin kapatıldıktan sonra başka bir amaçla kullanılmamış olabileceği düşünülüyor.
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90'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen ve 2003 yılından beri kapalı olan otele günümüzde bölgeyi ve otelin hikayesini ziyaret edenler dışında başka kimse uğramıyor.
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İşte çürümeye terk edilen otelden görüntüler...
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KAYANIN TEPESİNDE HERKESTEN UZAKTA TEK BAŞINA BİR YAŞAM!
Gürcistan'ın batı kesiminde Çiatura kasabası yakınlarındaki Katskhi dikiti, görenlerde ufak bir şaşkınlık yaratıyor.
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Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki kireçtaşı sütunu olan Katskhi dikiti, bölgenin her yerinden rahatlıkla görülebiliyor.
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Çok özel bir konumda yer alması ve muhteşem manzarası nedeniyle hem geçmiş hem de günümüzdeki insanlar buranın çok özel olduğunu düşünüyor.
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Katskhi dikitinin en tepesine inşa edilen kilise ise milattan sonra 6. ve 8. yüzyılları arasında günah çıkartan papaz Aziz Maximus'a atfedilerek inşa edilmiş.
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Günümüzde ise dikitin tepesinde antik kilisenin yalnızca kalıntıları bulunuyor.
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Hristiyanlıktan önce paganların da kutsal gördüğü Katskhi dikitine tarih boyunca pek çok anlamlar yüklenildiği söyleniyor.
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Örneğin dikit ilk olarak bereketle ilişkilendirilmiş.
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Daha sonra ise insanın dünyayla bağlantısının kesilmesini sağlayan obje olarak düşünülmüş.
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1944 yılında alimler tarafından ilk kez incelenen Katshi dikitinde 2007 yılında küçük bir kireçtaşı tabakası keşfedilmişti.
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Bu tabaka üzerinde 13. yüzyıldaki eski yazı diline ait ait Gürcü alfabesiyle yazılmış bir yapıt bulunmuştu.
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Şimdilerde kilisenin sadece kalıntarının yer aldığı dikitte bir manastır bulunuyor ve manastırda sadece bir papaz yaşıyor.
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İşte Katskhi dikitinden görüntüler...
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BAŞKA BİR DÜNYAYA KAPI OLABİLİR DİYORLAR, İŞTE GERÇEK!
Hakkında, başka bir dünyaya geçiş için yol olabilir söylentileri çıkan Berryessa Gölü'ndeki çukur aslında önemli bir amaca hizmet ediyor.
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Berryessa, 521 milyar galon su barındırma hacmine sahip büyük bir göl. Yağış aldığı zamanlarda bu miktar artıyor ve su miktarı gölün kapasitesini aşıyor.
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Bu delik aslında gölün kapasitesinin aşıldığı durumlarda, fazla suyun depolanması için oluşturulmuş bir dolusavak.
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Dolusavağa su aktığında oluşan illüzyon görüntüsü görenleri etkilediği için, delik hakkında acaba bir portal mı söylentileri çıkıyor.
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BU EVDE SANKİ ZAMAN DONMUŞ!
Fransa'nın kırsal kesiminde bulunan terk edilmiş evin içi sizi çok şaşırtacak.
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İşte dışarıdan sıradan gibi görünen ancak içiyle şaşırtan o evden kareler...
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TERK EDİLMİŞ HAVA ÜSSÜNÜN İÇİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
Terk edilmiş yerlerin fotoğrafını çekme hobisi olan bir fotoğrafçı kullanılmayan, eskimiş evleri ve okulları kayıt aldıktan sonra son olarak terk edilmiş bir hava kuvvetleri binasının fotoğraflarını çekti.
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10 binin üzerinde askeri personel ve aileleri barındıracak şekilde inşa edilen binada söylentilere göre pek çok gizli proje yapılmış. Bina daha sonra ise hastaneye çevrilmiş.
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İşte oldukça ürkütücü görünen ve zamanında yapılan korkunç deneylerin halen sır olduğu harabe binadan kareler...
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63 BİN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ HASTANEDEKİ SIR
Pek çok habere ve belgesele konu olan, tüberküloz hastalığı nedeniyle 63 bin kişinin öldüğü söylenen, hastaların işkencelere maruz kaldığı iddia edilen dünyanın en korkunç hastanelerinden Waverly Hills'in sırrı bir türlü çözülemiyor.
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ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan, gizemli hastane 100 yılı aşkın süredir ayakta.
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Geçmişte binlerce insanın akılalmaz işkencelere maruz kaldığı hastanede şimdilerde de pek çok paranormal olayın yaşandığı iddiaları bulunuyor. İddialara göre hastaneden çığlık ve fısıltı sesleri geliyor!
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Kayıtlara göre Waverly Hills'in inşaatına 1908 yılında başlanmış ve iki yıl süren bir çalışmanın ardından bina 1910'da hizmete açılmış.
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Beş katlı inşa edilen bina, ABD'nin en korkutucu yerlerinden biri olarak görülüyor. Hizmete açıldığında hastanede çaresi bulunamayan tüberküloz tedavisi yapılıyordu.
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Hastalığın giderek yaygınlaşması da bir dizi olayları beraberinde getirdi. Çünkü hastane kapasitesi 400'dü ancak hastaneye yatırılan kişi sayısı 400 kişiden katbekat fazlaydı.
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Hal böyle olunca hastalara olan ilgi azaldı, tedavi ilaçları eşit bir şekilde dağıtılamadı ve binlerce kişi tüberkülozdan vefat etti.
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Tam olarak net bir rakam belirlenemese de hastanede tüberküloz teşhisi nedeniyle 63 bin kişinin öldüğü bile konuşuluyor!
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Tüberküloz tedavisi bulunduktan sonra hastane kapatıldı. Bir yıl sonra akıl hastanesi olarak tekrar hizmet vermeye başladı.
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Söylentilere göre akıl hastanesinde hastalar "tedavi" adı altında vahşice işkencelere maruz kalıyordu. Ölenlerin cesetleri "beden tüneli" olarak adlandırılan geçitten taşınıyordu.
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Bu nedenle en çok paranormal olayın beden tünelinde yaşandığı konuşuluyor. Hastanede olayların ardından duyulan çığlıklar, halen ziyaretçilerin kulağında.
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Hastaneyi günümüzde ziyaret edenler burada ses ve çığlıklar duyduğunu iddia ediyor. Diğer taraftan iki hemşirenin intihar ettiği 502. numaralı odada yaşandığı iddia edilen paranormal olaylar sırrını korumaya devam ediyor.
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Waverly Hills hakkında anlatılan korkunç hikayelerin çoğu sıklıkla tüberküloz tedavisine bağlı. Çünkü o zamanlarda tüberkülozdan ölen birçok kişi vardı ve tüberküloz tedavileri oldukça insanlık dışıydı.
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Waverly Hills hakkında The Ghost of Waverly adında bir film çekildi. Günümüzde bu korkunç yer, paranormal olayların araştırılması için kullanılıyor.
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Bu nedenle pek çok insan, paranormal olayların kızgın ruhlar tarafından yapıldığına inanıyor.
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DÜNYANIN EN İLGİNÇ ADASI! BİNLERCE KİŞİNİN AKININA UĞRUYOR
Slovenya'nın başkenti Lubliyana'dan yaklaşık saatlik bir araba yolculuğuyla ulaşabileceğiniz Bled Gölü ve gölün ortasındaki Bled Adası, doğasıyla büyülüyor.
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Alp Dağları eteğinde yer alan doğa harikası Bled Gölü'nün ortasındaki bu ufacık ada, görenleri adeta mest ediyor.
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Temiz havası, yemyeşil dağ manzaralarıyla kendinizi rüyalar aleminde hissetmenize neden olan Bled Adası sayesinde Slovenya'ya aşık olmamak elde değil.
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Her açıdan farklı, eşsiz bir manzaraya sahip Bled Gölü, aslında Buzul Çağı'nda oluşmuş bir göl.
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Bu nedenle adada tarih öncesi zamana ait insan izleri bulunmuş. 745 yılında paganizimden Hıristiyanlığa geçiş yapan ada, kilisesi, 99 basamağı, ilginç inanışları ve rivayetleriyle ilgi çekiyor.
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Örneğin damadın gelini 99 basamak kucağında sessizce taşımasının, yeni çiftlere şans getireceğine dair bir inanış var. Ayrıca ziyaretçiler sıklıkla iyi şans dilemek için adada yer alan kilisenin zilini çalıyor.
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Tarihi 11.yüzyıla uzanan Slovenya'nın en eski kalesi olan Bled kalesinin efsanesi ise şöyle...
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16.yüzyılda kale, Hartman Kreigh adında bir adam tarafından katı bir şekilde yönetiliyormuş. Kreigh'in bir gün hiç iz bırakmadan kaybolmasının ardından karısı, bütün altın ve gümüşlerini bir araya getirerek, kocasının anısına, adadaki kilise için bir çan yaptırmış.
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Ancak çanı adaya taşırken çıkan fırtına, kayıkçılarla birlikte çanı da suyun derinliklerine yollamış. Bu talihsiz olayı duyan Papa, Bled için bir çan yaptırmış. Rivayete göre rüzgarlı gecelerde, sabaha doğru, suyun altından orijinal çanın sesi geliyormuş.
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