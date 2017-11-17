Çin'den 15 trilyon dolarlık düzenleme

Bankaların ve banka dışı finans şirketlerinin denetime tabii olmayan ürünlerle para toplaması ve şirketlere kaynak aktarması Çin'de son yıllarda hızla yayılırken, ülkenin finans piyasaları için de tehlike yaratıyor. Finans kuruluşları bu faaliyetleri varlık yönetimi adı altında yürütüyor.

Çin Merkez Bankası PBOC, bankacılık, sigortacılık, sermaye ve döviz piyasalarından sorumlu denetleme ve düzenleme kurumlarıyla yaptığı açıklamada, yeni düzenlemelerle varlık fiyatlarında balon oluşması, borçların artması ve denetimsiz finansal aracılık faaliyetlerindeki hızlı büyümenin önüne geçileceğini belirtti.

Merkez bankasına göre düzenleme geçen yıl sonu itibarıyla işlem hacmi 102 trilyon yuanı (15.38 trilyon dolar) bulan varlık yönetim ürünlerini denetim altına alacak.

30 HAZİRAN 2019'DA BAŞLAYACAK

Yeni kurallar varlık yönetim ürünleri için kaldıraç sınırlarını belirliyor. Ayrıca finans dışı kuruluşların varlık yönetim ürünleri çıkarması veya satmasını yasaklıyor.

PBOC Başkanı Zhou Xiaochuan, daha önceki açıklamalarında yüksek kaldıraç ve biriken "gizli, karmaşık, ani, bulaşıcı ve tehlikeli" riskler yüzünden Çin finans sisteminin kırılgan hale geldiğini belirtmişti.

Çin bu yılın başında PBOC öncülüğünde mali istikrarı korumak için Devlet Konseyi bünyesinde bir üst düzey komite oluşturdu. Yapılan açıklamada yeni yönetmelikler için 30 Haziran 2019'a kadar geçiş süreci olacağı belirtildi.

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