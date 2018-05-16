Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Global Times gazetesi, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve İsrail’in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamını, "ABD, Pandora'nın kutusunu açtı." başlıklı başyazısıyla okuyucularına duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve birçok kişi tarafından büyükelçiliğin taşınma tarihinin ertelenebileceği tahmini yapıldığı hatırlatılan yazıda, "Kudüs'e taşınma hareketinin ardında hiçbir mantık görünmüyor." denildi.

"WASHINGTON HİÇ YOKTAN SORUN ÇIKARDI"

Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının Filistinlileri ve Arap kamuoyunu öfkelendireceği belirtilen yazıda, bu hareketin Filistin'de yeni bir ayaklanmayı dahi tetikleyebileceğine dikkat çekilerek, "Washington yönetiminin hiç yoktan sorun çıkarmış göründüğü" vurgulandı.

Küresel düzlemde Amerikalıların ABD’nin daha fazla çıkar sağlamak için diğer ülkeleri teslim olmaya zorlaması gerektiğine inandığı ifade edilen yazıda, ABD'nin sert hareket etmesine rağmen küresel alanda hareket alanının daraldığına vurgu yapıldı.

Diğer yandan, China Daily gazetesinde çizilen bir karikatürde de ABD'nin büyükelçiliğini taşıyarak, bir el bombasının pimini çektiği resmedildi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

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