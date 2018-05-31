Sözcü Hua, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'li yetkililerin kendilerine yönelik "Güney Çin Denizi'ni askerileştirdikleri" suçlamalarına yanıt verdi.

"ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığının, Çin ve bu denize kıyısı olan bütün komşularının toplamından ziyadesiyle daha fazla olduğunun" altını çizen Hua, "ABD yönetimindeki bazıları, Çin'e Güney Çin Denizi'ni askerileştirdiği suçlamasını yöneltirken, asıl hırsızın 'hırsızı yakalayın' diye bağırması misali bir komikliğe düşüyor." ifadesini kullandı.

Hua, "ABD, uluslararası hukuk tarafından sınırları çizilmiş olan uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünü mü istiyor yoksa ABD hegemonya sözlüğündeki 'saldırı özgürlüğünü' mü hedefliyor?" sorusunu yönelterek, "Güney Çin Denizi'ni kimin askerileştirdiğini anlamak için gözlerinizi açıp bakarsanız, fazla söze gerek kalmayacaktır." diye konuştu.

Pekin yönetiminin kendi kara suları ve egemenlik bölgesinde gerekli olan tesis ve altyapı inşa işlemleri yapmasının doğal bir hak ve zaruret olduğunu savunan Hua, Washington yönetimine "gereksiz spekülasyonlardan vazgeçerek, sorumlu bir tavır takınması" çağrısını yaptı.

Hua, "ABD'nin, Çin'in yaptığı gibi tüm dünyaya 'ABD, hiçbir zaman hegemonya peşinde koşmayacak ve genişlemeci olmayacak' şeklinde bir ilan yapıp yapamayacağını merak ediyorum." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, dün yaptığı açıklada Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adaları askerileştirmesine karşı koyacaklarını belirtmişti.

GÜNEY ÇİN DENİZİ

Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren uluslararası sularda Çin ile Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.

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