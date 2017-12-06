Çin'den ABD'ye Kudüs uyarısı

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gıng Şuang, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Kudüs'ün statüsünün karmaşık ve hassas olduğunu" belirtti.

Washington yönetimine "barışın korunması için dikkatli davranması" çağrısını yapan Gıng, "İlgili tüm taraflar, Filistin sorununun çözümünde uzun vadede atılan temelleri sarsarak yeni bölünmelere yol açmaktan kaçınmalıdır." dedi.

Sözcü Gıng, "( ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı) Planın bölgedeki mevcut gerginliği körüklemesinden endişe duyuyoruz." diye konuştu.

Gıng ayrıca "Pekin yönetimi, sınırları 1967'de çizilmiş ve başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağı talimatını verdiğini açıklayacağını duyurmuştu.

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