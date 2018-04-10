Çin'den ABD'ye mesaj: Soğuk Savaş zihniyeti çağdışı

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Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, "Asya'nın Davos"u olarak bilinen Asya İçin Boao Forumu'nda konuştu. Şi, "Günümüz dünyasında barış ve işbirliği eğilimi öne çıkarke, Soğuk Savaş zihniyeti ve kazananı olmayan oyunlar çağdışı kalıyor" dedi.

Şi Jinping kojnuşmasında, Çin ekonomisinin bir kısmını daha dışa açma sözü verdi.

Çin lideri, otomobillere yönelik gümrük vergilerini azaltmayı ve yabancı yatırımcıların Çin'e yatırım yapması için gereken şartları kolaylaştırmayı vadetti.

Ancak Şi bu vaatleri için herhangi bir tarih vermedi.

'Kazananı olmayan oyun'

Çin lideri konuşmasında, ABD ile aralarında karşılıklı gümrük vergilerinin artırılmasından bahsetmese de, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" söylemini eleştirdi.

Çinli ve uluslararası yatırımcılardan oluşan dinleyicilere hitaben "İnsanlık açılmak ve kapanmak, ilerlemek ve gerilemek arasında tercih yapmak zorunda" diyen Şi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalnızca kendi topluluğunu düşünüp diğerlerini göz ardı etmek duvara yol açar. Yalnızca barışçıl kalkınma ve işbirliğinde ısrar ederek herkesin kazançlığı çıktığı bir ortamı yaratabiliriz."

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Şi kendini 'evin reisi' olarak görüyor

Analiz - Karishma Vaswani, BBC Asya İş Dünyası Muhabiri

Şin Devlet Başkanı Şi Jinping kendini küreselleşmenin öncüsü olarak göstermeyi seviyor. Uluslararası forumlarda bunu düzenli olarak yapıyor.

Ve şimdi arka planda ABD - Çin ticaret gerilimi varken bunu tekrar yapmasının tam zamanıydı.

Şi Soğuk Savaş ve kazananı olmayan oyun zihniyetinin çağının geçtiğini ve sorunları çözmek için diyalogun tek yol olduğunu söyledi.

Kendi ağzından duymasak da muhtemelen kastettiği Donald Trump'ın ticaret söylemi. Fakat Çin bu davranışların yetişkinlere yakışmadığını düşünüyor.

Donald Trump'ın öfkeli tweetlerinin aksine Şi Çin'in yeni yüzünü ön plana çıkarmak ve Çin'in ekonomisini açmak istiyor.

Şi, Çin'in ticaret fazlası istemediğini de söyledi.

Bu sözler kulağa güzel gelse de bunları daha önce de duymuştuk. Bu yüzden Çin'in yabancı yatırımcılara ne kadar erişim sağlayacağını şimdiden kestirmek zor.

Peki Trump Şi'nin uzlaşmacı söylemini, ABD'nin kazandığı şeklinde yorumlayabilir mi? Bir dahaki tweetini bekleyin!

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