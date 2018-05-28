Çin Dışişleri ve Savunma bakanlıkları, ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'ndeki Şişa Adaları'nın bulunduğu sulara girmesine tepki göstererek, Washington yönetimine, provokatif eylemlere son verilmesi yönünde çağrıda bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, yaptığı yazılı açıklamada, ABD donanmasının Higgins ve Antietam destroyerlerinin söz konusu bölgeye izinsiz girdiğini belirterek, Çin'in ABD'nin bu eylemlerinden güçlü şekilde hoşnutsuz olduğunu ve kararlılıkla karşı çıktığını bildirdi.
Lu, Washington yönetimine yönelik, "Çin'in güvenliğini tehdit edecek bu tür provokatif eylemlere son verin." ifadesini kullandı.
Sözcü Lu, Pekin yönetiminin ulusal egemenlik ve güvenliği korumak için gerekli adımları atmayı sürdüreceğini kaydetti.
AA'nın haberine göre Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Çin savaş gemilerinin, ABD savaş gemilerini bölgeyi terketmeleri yönünde uyarmak için ilgili sulara sevk edildiği belirtildi.
Şişa Adaları'nın Çin'in egemenliği altında olduğu savunulan açıklamada, ABD'nin, Çin ve uluslararası hukuku ihlal etmesine kararlılıkla karşı çıkıldığı kaydedildi.
Çin donanmasının deniz ve havada yaşanacak çatışmalara karşı hazırlığını güçlendirmek, savunma düzeyini artırmak, ulusal egemenlik ve güvenliği, bölgesel barış ve istikrarı korumakta kararlı olduğu vurgulandı.
GÜNEY ÇİN DENİZİ
ABD ve Çin'e ait savaş gemilerinin sıklıkla karşı karşıya geldiği, dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.
Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Pekin yönetiminin, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığına yönelik iddialar bölge ülkeleriyle gerginliğe sebep oluyor.
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