Çin'den Almanya'ya tepki: Şiddetle kınıyoruz!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin 20 yaş altı futbol takımının Alman takımıyla yaptığı maç esnasında Tibet bayrağı açılmasına ilişkin, "Karşılıklı saygı, ev sahibinin sağlaması gereken şeydir. Karşılıklı saygı, herhangi iki ülke ilişkilerinde temeldir." ifadelerini kullandı.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi üzerindeki egemenliğinin çok eskiye dayandığını aktaran Lu, söz konusu olayın Çin'in çıkarlarına müdahale olduğunu belirterek, "Herhangi bir ülkenin herhangi bir şekilde Çin'e karşı ayrılıkçı etkinlikleri desteklemesine şiddetle karşı çıkıyoruz." diye konuştu.

Almanya'nın Mainz kentinde 2 gün önce Çin'in 20 yaş altı futbol takımının Alman rakibiyle oynadığı karşılaşma esnasında 6 gösterici Tibet bayrağı açmış, Çin futbol takımı da bayraklar indirilene kadar sahaya çıkmamıştı. Bu nedenle maç yaklaşık 30 dakika geç başlamıştı.



Almanya Futbol Derneği Başkan Yardımcısı Ronny Zimmermann, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, protestonun doğal bir hak olduğunu savunarak, protestoyu yasaklamayacaklarını belirtmişti.

Çin, hakimiyeti altındaki Tibet Özerk Bölgesi üzerindeki egemenlik haklarının yüz yıllar öncesine dayandığını savunarak, bu bölgeye yönelik yabancı ülke, örgüt veya kişilerce yapılan eylemleri "iç işlerine müdahale" olarak nitelendiriyor.