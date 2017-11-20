Çin'den Arakan'daki krizin çözümü için üç aşamalı plan!

51 Asya ve Avrupa ülkesinden diplomatlar bugün Myanmar'da Asya-Avrupa Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arakan'da yaşanan krizin çözümü için 3 aşamalı bir plan önerildi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ilk aşamada sahada ateşkesin sağlanması gerektiği ve bölgede istikrar ortamının oluşturularak insanların zorla göç ettirilmesinin engellenmesi gerektiği söyledi.

Wang, "Bütün tarafların çalışmasıyla şu anda ilk aşamada amaca ulaşıldı. Önemli olan olayların yeniden parlamasını önlemek ve savaşın ateşini yeniden tutuşturmamak" dedi.

Wang, krizin çözümü için ikinci aşamanın Myanmar ile Bangladeş hükümetleri arasındaki görüşmeler, üçüncü aşamanın ise bölgedeki yoksulluğa son verecek uzun vadeli bir plan olduğu belirtildi.

25 Ağustos yaşanan şiddet olaylarının ardından Myanmar ordusu Arakan'da operasyonlara başlamış, operasyonlara Budist fanatik milisler de katılmıştı. 25 Ağustos'tan sonra Müslümanların yaşadığı birçok köy ordu tarafından yakılmış, yaşanan olaylarda çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetmişti.

Şiddet olaylarından kaçan 600 bin Müslüman, komşu Bangladeş'e kaçmıştı. Myanmar ile Bangladeş, sığınmacıların Arakan'a geri dönüş sürecini başlatmak için görüşmelere geçtiğimiz ay başlamıştı.