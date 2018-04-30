Çin Futbol Federasyonu'ndan Kasım 2017'de yapılan açıklamada, maçların daha iyi yönetilmesini sağlamak amacıyla Avrupa ve Amerikalı hakemlerin bu haftadan itibaren ligde, şampiyonluk ve küme düşme hattındaki takımların maçlarında görev alacağı belirtilmişti. Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, FIFA kokartlı 39 yaşındaki Deniz Aytekin'in Çin Süper Ligi'nde 2 maç yönettiği açıklanmıştı. Çin yolcusu olan ikinci Türk ise Cüneyt Çakır oluyor!

Çin Futbol Federasyonu'nun, 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler arasında yaptıkları değerlendirme sonrasında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'la da temas kurduğu öğrenildi. Çinli yetkililerin, Çakır'a astronomik bir ücret önerdiği de belirtildi.

Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in 22 Ekim'de Chongqing Lifan-Shanghai Shenhua ve 25 Ekim'de de Beijing Guoan-Chongqing Lifan maçlarında görev almıştı.

Çin Süper Ligi'nde altyapı çalışmalarına başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin de sezon sonuna kadar hazır hale getirilmişti.