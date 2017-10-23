30 bin kişiyi barındıracak 'Liuzu Orman Kenti', ülkenin güneydoğusundaki Guangşi bölgesinde inşa edilecek ve 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

Yenilenebilir enerji alanında yatırımlarını artırmaya çalışan Çin, içinde 40 bin ağaç barındıran ilk orman kent projesinde kente dikilecek ağaçlar sayesinde yılda 10 bin ton karbondioksit emebilmesi hedefleniyor. 40 bin ağacın yılda 900 ton oksijen üreteceği de hesaplanıyor. Güneş enerjisi ve jeotermal enerji ile kentin elektrik ihtiyacını da kendi kendine karşılayabileceği düşünülüyor. Binaların dış cepheleri, evler, ofisler, hastaneler, okullar neredeyse tamamen bitkiler ve ağaçlarla kaplı olacak. İtalyan mimar Stefano Boeri tarafından tasarlanan kent, Liuzu şehrine hızlı tren hattıyla bağlanacak. Kente iki okul ile bir hastanenin de inşa edilmesi planlanıyor.

"Yeşil alanların her yıl yaklaşık 10 bin ton civarı karbondioksit ile kirletildiği için böyle bir projeye ihtiyaç vardı" diyen mimar Stefano Boeri, daha önce de İtalya, Belçika ve Çin'e doğa kaynaklı binalar tasarlamış.

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