Çin'den gelen oyuncaklarda kanserojen madde tespit edildi!

Çocuklarınıza aldığınız her oyuncak güvenli değil. İstanbul'da polis Çin'den kaçak olarak getirilen dört konteyner dolusu oyuncak ele geçirdi. Oyuncaklarda yüksek oranda kimyasal ve ağır metaller olduğu belirlendi.

Habertürk TV'nin haberine göre; konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahkemenin kararına göre oyuncaklar imha edilecek. Çocukların ilgisini çekebilecek her cinsten oyuncağın bulunduğu ürünlerin piyasa değeri 765 bin lira.

Ambarlı Gümrük Müdürü Şükrü Adaş, "İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmaya göre sözkonusu eşyalar Çin'den geldi. Bunlar risk kapsamında X-ray taramasına alındı. X-ray taramasında beyanda metal çerçeve bulunmaktaydı, metal çerçeveye uygun olmayan eşyaların görülmesi ve bu eşyaların fiziki kontrolü sonucunda ilk sıraların plastik çerçeve, diğer eşyaların ise oyuncak olduğu tespit edildi. Beyan dışı 3 bin 115 kg plastik çerçeve, 19 bin 415 kg muhtelif oyuncak olduğu tespit edildi. Bu eşyalardan ele geçirilen oyuncak cinsi eşyaların, insan sağlığına zararlı olup olmadığının tespit edilmesi için alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Oyuncakların bir kısmının içeriği etken madde itibariyle insan sağlığına zararlı maddeler ihtiva ediyor ve bunların ülkemize girişine izin veren mevzuat yükümlüklerine aykırı olması sonucunda kaçakçılık çerçevesinde adli makamlara intikal ettirildi. Soruşturma devam ediyor" açıklamasında bulundu.

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