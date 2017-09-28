Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bireysel ya da Çin firmalarıyla ortak çalışmalar yürüten şirketlerin 12 Eylül'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Kuzey Kore'ye karşı alınan yaptırım kararları çerçevesinde 120 gün içerisinde kapatılacağı belirtildi.

BMGK YAPTIRIMLARI

12 Eylül'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), nükleer programını ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki "en sert yaptırımları" talep eden karar tasarısını onaylamış, Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getiren, doğalgaz ve en büyük ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatına ambargo uygulanmasını talep eden tasarı oy birliğiyle kabul edilmişti.

AB DE YAPTIRIMLARI AĞIRLAŞTIRMIŞTI

Avrupa Birliği (AB), nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ağırlaştırmış, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu olarak yaptırımların genişletildiğini açıklamıştı.

Bu kapsamda uygulanan sınırlayıcı tedbirler çerçevesinde Kuzey Kore’den demir, demir cevheri, deniz ürünleri, kurşun ve kurşun cevheri ithal edilmesi tamamen yasaklanmış, Kuzey Kore vatandaşlarının AB ülkelerinde istihdam edilmelerine de yasak getirilmişti.

Ayrıca AB'nin ilave yaptırım listesinde mal varlıkları dondurulmuş ve/veya vize yasağı getirilmiş BM kararıyla uyumlu 50 şirket ve 62 kişi bulunuyor. Buna ek olarak AB'nin kendi listesinde Kuzey Kore'den 41 kişi ve 6 şirkete daha yaptırım uygulanacağı açıklanmıştı.

ÇİN DESTEKLEMİŞTİ

Çin'in, Birleşmiş Milletlerin (BM) Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırım kararını desteklediği bildirilmiş, Çin Dışişleri Bakanlığı, BM'nin Pyongyang yönetiminin nükleer denemeleri durdurmasına yönelik aldığı yaptırım kararını onayladıklarını belirtmişti.

BM'nin yeni yaptırım kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın muhafazası, yarımadanın nükleerden arındırılması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının korunması noktasındaki tutumunu yansıttığını ifade edilmişti.

Pyongyang yönetiminin 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6'ncı nükleer denemesini yapmasının ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı BMGK'da oylamaya sunulmuş ve 15 ülkenin lehte oy vermesiyle kabul edilmişti.