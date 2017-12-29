China Aircraft, liste fiyatı 5.42 milyar dolar olan 50 adet Airbus alımını onayladı. Bu büyük alımın nedeni ise havacılık endüstrisinden giderek artan talebi karşılamak.

Teslimatların 2023 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.



China Aircraft'ın halen filosunda 107 uçağı bulunuyor. Ancak son dönemde verilen siparişlerle birlikte bu sayı 252'ye çıkacak. Söz konusu uçakların 202 tanesi Airbus, 50 tanesi ise Boeing.

'1.1 TRİLYON DOLARLIK DAHA UÇAK ALMASI GEREK'

Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği (IATA) tahminlerine göre Çin'in 2022 yılında dünyanın en büyük havacılık pazarına sahip olması bekleniyor.

Boeing'in tahminine göre ise Çin'in giderek artan bu talebi karşılayabilmesi için 2036 yılına kadar filosuna piyasa değeri 1.1 trilyon dolar olan 7 bin 240 adet uçak katması gerekiyor.

MİLYAR DOLARLAR HAVADA UÇUŞTU

Çinli havacılık firmaları 2017 yılı içerisinde on milyarlarca dolarlık uçak siparişi verdi. Temmuz ayında Çin Başkanı Xi Jinping Berlin'i ziyaret etmiş ve bu ziyarette Airbus ile 140 uçağı kapsayan 22 milyar dolarlık anlaşma yapılmıştı.



Başka Xi'nin Kasım ayında yaptığı ABD ziyaretinde ise Boeing ile 300 uçağı kapsayan 37 milyar dolarlık bir anlaşma gerçekleştirilmişti.

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