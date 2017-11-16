Çin'den silah testi için rüzgar tüneli: ABD'yi 14 dakika içinde vurabilecek!

Teknolojik gelişmelerin öncü ülkelerinden olan Çin, silahlarını hipersonik uçuşlar vasıtasıyla ses hızının yaklaşık 40 kat ötesine çıkarmak için çalışmalara başladı.

Çin, saniyede 12 kilometreye kadar hızlarda hipersonik uçuş simülasyonu yaparak ateşleme gerçekleştirecek dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etmeye başladığını açıkladı.

Silahların saniyede 12 kilometre yol almasını sağlayacak rüzgar tüneli, ABD'nin New York Eyaletinin Buffalo bölgesinde yer alan LENX-X tesisinden saniyede 2 kilometre daha fazla yol kat edebilecek.

Ses hızının yaklaşık 40 katı ötesinde hareket etmesini sağlayan yeni rüzgar tüneli tamamlandığında Çin'den atılacak bir silah, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı sahillerini 14 dakikadan daha kısa bir sürede vurabilecek.

Projede görevli kıdemli bir bilim adamı olan Zhao Wei, araştırmacıların, Çin'in hipersonik silah geliştirme programının 2020 yılında faaliyete geçmesi için çalıştıklarını söylerken yeni rüzgar tüneli "dünyadaki hipersonik araçlar için en güçlü ve gelişmiş tesislerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

Wei,"Bu bizim için kesinlikle iyi bir haber, tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.