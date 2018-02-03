9 Çinli şef aynı mutfağa girerse ne olur? Çin’in ünlü master şefleri Çin Gastronomi Kültür Festivali kapsamında İstanbul’a geldi. Ziyaretin nedeni ise İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle Çin ile Türkiye’nin dostluğunu pekiştirmek, Çin yemek bilimini ve kültürünü tanıtmak. Heyette yer alan Çin Gastronomi Federasyonu Başkan Yardımcısı Bian Jiang ve onlara eşlik eden Master Şef Deniz Orhun’la son yıllarda ülkemizde pek popüler olan Çin mutfağını konuştuk. HT Cumartesi'nden Serdar Yazıcı'nın haberi...

Bian Jiang: Lavaşla bizim ekmek benziyor

Çin mutfağının sırrı nedir?

En önemlisi kullandığımız malzemeler. Onları bütün bölgelerden topluyoruz. 100’den fazla yemek yapma şekli var. Çin mutfağının meşhur olmasının nedeni süsleme ve servisin çok değişik olması.

İki halkın dostluğunu pekiştirmek için buradasınız.

Burada olmamızın bir nedeni de yakında Çin Geleneksel Bahar Bayramı’nın olması. Bu bayramda Çin halkının neler yiyip içtiğini Türk halkına tanıtmak için geldik. Bahar Bayramı Çinliler için çok önemli. Bu bayramda tüm akrabalar ve dostlar toplanıp yemek yaparlar. Türklere tanıtmak için Çin’in 35’e yakın yemeğini seçtik.

En sevdiğiniz Türk yemeği hangisi?

Kebap yemiştim ama Türkiye’ye ilk defa geliyorum ve çok fazla Türk yemeği yemedim.

İki kültürde birbirine yakın gördüğünüz lezzetler hangileri?

Çin mutfağıyla Türk mutfağı çok benzemiyor gibi görünüyor ama bir gün pofuduk lavaş yedim, bizim bir ekmeğimize çok benziyor.

Damak tadı evrensel midir? Sizin Pekin Ördeği, Shou Zhuafan yemeğinizi bir başka millete sevdirebilmek kolay mı?

Tanıtmak zor ama tabii ki beğendirebiliriz. Pekin Ördeği çok meşhur olduğu için onların damak tadına göre süslüyoruz. Yemekler çok büyük emek sonucunda ortaya çıkıyor. Başka devletlerin şeflerinin Çin yemeklerini yapması çok zor.

Deniz Orhun: ‘İpekyolu bize birçok tat getirdi’

Deniz Hanım Çin mutfağında sizi en çok etkileyen lezzet hangisiydi?

Önce haşlanıp sonra tavada çevrilerek yapılan mantısı.

Çin ile Türk mutfağının birbiriyle olan ilişkisi nedir?

Kültürlerinin onların yemeğini nasıl etkilediğini görüyorsunuz. Aynı etki bizim mutfağımızda da var. Orası Çin burası da Türk mutfak imparatorluğu. İki mutfağın çok ortak yanı var. İpekyolu ve Baharat Yolu bize birçok tat getirdi.

İki kültürün birbirine kattığı yemekleri araştırıyorsunuz. Ne gibi çalışmalar oluyor?

Başkent Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne bağlı Thermopolium Gastronomi Akademisinde master şef olarak görev yapıyorum. Unutulmuş Türk lezzetlerini ortaya çıkartıyoruz. Aynı etkiyi Çin mutfağında da görüyorsunuz.

Türk mutfağının sırrı ne?

Sırrı kültüründen geliyor. Malzemenin güzelliği, topraklarımızın verimliliği. En çok savaştığımız şeyler atıklar ve israf. Kültürümüzde israfı önleyen bir tarif yapımız var. Örneğin bayat ekmek helvası.

Kalan pirinç pilavından yapılan sütlaç da buna dahil mi?

Bu da çok güzelmiş. Başka hangi ülkede gördünüz bunu.