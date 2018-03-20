Çin'i sallayan iddia: Uçuş ekibi grup seks yaparken görüntülendi!

Çinli havayolu şirketi China Eastern Airlines ismi sosyal medyada yayınlanan bir videoyla birlikte grup seks skandalına karıştı.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yayınlanan görüntülerde, China Eastern Airlines'ın uçuş personeli olduğu öne sürülen tamamen çıplak 6 kişinin Madrid'de bulunduğu iddia edilen bir otel odasında dans ettikleri görülüyor.

Görüntülerin yayılmasının ardından bir açıklama yayınlayan Chian Eastern Airlines ise videodaki kişilerin çalışanları olduğu iddiasını yalanladı. Havayolunun açıklamasında videonun Afrika'da şirketin imajını zedelemek için bilinçli bir şekilde çekildiği iddia edildi.

Tartışmalı görüntülerin yayılması üzerine Çin'in sosyal medya platformalarında, "Eastern airlines 6p", "Eastern airlines" ve "China eastern" gibi ifadelere sansür getirildi.

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