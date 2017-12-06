Çin'in en önde gelen yapımcı ve yönetmenleri Midwood'da buluştu!

20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali konuğu olarak İstanbul’da bulunan Chinawood’un en önde gelen yapımcı ve yönetmenleri Büyükçekmece’deki 505 dönüm arazide yapımı devam eden ve 2018 sonunda dünya film endüstrisine hizmet vermeye başlayacak Midwood İstanbul Stüdyoları’yla ilgili merak ettikleri konular hakkında detaylı bilgi aldı.





Ziyaret sırasında bir de sunum yapan Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San 2018 yılında faaliyete geçecek olan Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleks’in Türkiye sinemasına yüksek standart, kalite ve teknolojisiyle farklı bir boyut getirirken Avrupa’nın en büyük sinema kompleksi olarak dünya sinema endüstrisini de Türkiye’ye taşıyacağını belirtti.

Film çekimi i çin gerekli kamera, ışık, ekip ve ekipman gibi tüm hizmetleri sağlayacak olan Midwood’ta, 21 Kapalı stüdyo, 17 Açık Set alanı, dekor ve kostüm üretimi için marangoz, maket, metal, boya 18 değişik atölyenin bulunduğunu belirten Ahmet San, kompleks bünyesinde sektöre insan yetiştirmeyi hedefleyen ‘Eğitim Vadisi’ ve premium konaklama imkanı sunan bir de otel olduğunu vurguladı. Deniz çekimlerinin yapılabileceği Avrupa’nın en büyük ve en derin havuzuna sahip olacak Midwood’da galaların da yapılacağı 600 kişilik sinema salonu, açık ofisler, sektörün kullanımına yönelik özel kiralık ofisler, tematik kafe, gece kulübü ve restoranlar ile müzeler yer alacak.



Çin’in en tanınmış yapımcı ve yönetmenlerinden Yuan Weidong, Midwood’un sunacağı kaliteli ekip ve yüksek teknoloji ekipman ile dünya film endüstrisine katacaklarından duyduğu heyecanı belirtti. Usta yönetmen Zhang Jianhua özellikle Fuat Güner yönetimindeki 120 kişilik orkestranın canlı kayıt da yapabileceği bir ses kayıt stüdyosunun da bulunduğu post prodüksiyon ünitelerinden faydalanabileceğini öğrendiği için çok memnun oldu.

Çin’in en tanınmış yönetmenlerinden Guo Yonghao ise 28 metre yüksekliğinde ve 6 metre derinliğinde olan 2.350 m2’lik “su tankı” nı öğrenince uzun süredir üzerinde çalıştığı deniz savaşları projesiyle ilgili Midwood detaylı görüşmelere başlayacağını bildirdi. Alkışlarla devamlı kesilen sunum sonrası 17 Çin’li yapımcı ve yönetmeni Türk mutfağının özelliklerini taşıyan bir menü ile ağırlandı.



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Midwood İstanbul Film Studio Complex

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